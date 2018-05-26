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Петербургский международный экономический форум

Путин советует Западу не переходить "красную черту" в отношениях с Россией

13:1726.05.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал западные страны не заходить в отношениях с Россией за "красную черту". Об этом глава государства говорил на встрече с руководителями мировых информационных агентств, которая состоялась в рамках ПМЭФ.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин заявил об угрозе системного кризиса в мировой экономике
В частности, президент отметил, что интересы Москвы необходимо уважать, а также выразил опасения, что расширение Североатлантического альянса может представлять угрозу для России. Такая ситуация, отметил он, сложилась на Украине после государственного переворота.

"Мало того что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны", — сказал российский лидер.

В связи с этим он призвал "не переходить границы".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Путин: Россия сделает все возможное, чтобы в мире не было новых угроз
"Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", — добавил Путин.

Помимо этого, президент напомнил о роли Запада в госперевороте на Украине. Так, он спросил, почему западные государства способствовали смене власти с применением силы, когда на Украине и так были прозападные политики в лице Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко.

"Ну зачем? Довели вот до такого кризиса", — заключил Путин.

"Нас винят во всех грехах"

На встрече зашла речь и об обвинениях в адрес Москвы во вмешательстве в выборы в разных странах, в частности во время референдума о независимости Каталонии. Путин назвал эти обвинения "полной чушью".

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Политолог объяснил, почему Запад хочет ухода Путина
Он подчеркнул, что речь идет о внутренних процессах в каждой стране, но Россия не имеет к ним никакого отношения. В пример он привел Brexit и напомнил, что нынешний глава британского МИД Борис Джонсон тоже выступал тогда за выход из Евросоюза.

"Может, Борис Джонсон российский агент?" — пошутил Путин.

Глава государства отметил, что страны Запада обвиняют Россию "во всех смертных грехах", и это, по его мнению, наносит ущерб международным отношениям.

Касаясь расследования "российского вмешательства" в выборы в США, Путин добавил, что Россия становится заложником внутренних распрей в самих Соединенных Штатах.

"Я надеюсь, что это однажды закончится и объективная потребность в развитии российско-американских отношений выйдет на первый план", — заключил президент.

Готовы к диалогу с США

Выступая на пленарной сессии ПМЭФ, Путин ответил и на вопрос об отношениях с США и президентом Дональдом Трампом.

"Мы, конечно, не можем быть удовлетворены уровнем и характером российско-американских отношений. Мы готовы к этому диалогу. Господин Трамп предложил провести отдельную встречу, но вот пока не складывается у нас, много возникает проблем, но мы готовы к тому, чтобы вести этот диалог предметный. Я думаю, что он давно назрел", — сказал он.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2018: тренд на доверие в мировой политике и экономике
Что касается санкций, то, как полагает глава государства, сложившаяся ситуация разрушает существующий миропорядок. 

"Мы должны и с американскими нашими партнерами все-таки договориться о каких-то единых правилах поведения. Это чрезвычайно важно, потому что это как раз и есть то, что лежит в основе нашего сегодняшнего обсуждения — доверие. Либо оно есть, либо нет, и если его нет, то тогда ничего хорошего вообще не получится", — сказал он.

Путин напомнил, что еще на Мюнхенской конференции в 2007 году говорил о недопустимости распространения правовых норм США на весь мир.

"Тогда на меня многие рассердились, и в Штатах, и в Европе. А я как раз именно об этом и предупреждал. А вот теперь, пожалуйста, это расцветает. Будьте любезны, пожалуйста, кушать подано", — заключил президент.

Экономика доверия

Нарушение правил и отсутствие доверия чреваты системным кризисом, с которым мир еще не сталкивался, считает российский лидер. По его словам, миру нужна экономика доверия, полноценный торговый мир, а не торговое перемирие.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Беременная, а не больная экономика, и другие высказывания Путина на ПМЭФ
"Убежден: сама жизнь говорит о том, что роль доверия как фактора развития будет возрастать", — подчеркнул он.

Мировая торговля нуждается в легитимном механизме, который позволит избавиться от архаичных норм, но сохранить лучшее, продолжил Путин.

"Мир, конечно, меняется. Нам вместе нужно разработать и внедрить легитимный механизм, в рамках которого мировое сообщество сумеет избавиться от устаревших, порой неэффективных, архаичных норм, сохранить при этом все лучшее и создать новые инструменты, отвечающие требованиям времени", — заявил президент.

Он подчеркнул, что Россия выступает за свободу торговли и экономическую интеграцию, а также за конструктивный партнерский диалог, и призвал США, Европу, Азию и другие регионы мира вместе двигаться к устойчивому развитию.

Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на флагманском сайте.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
© РИА Новости, Инфографика
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форум
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Olegek rig
Это конечно правильно,но вот вопрос-если снимут все санкции,доллар будет по 30 рублей?
13:37
26.05.2018
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