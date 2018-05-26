SNWall назвала РИА Новости самым активным СМИ на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Агентство РИА Новости вновь признано самым активным СМИ по количеству сообщений в социальных сетях на Петербургском международном экономическом форуме, следует из данных официальной коммуникационной платформы форума SNWall.
В прошлом году РИА Новости также было признано самым активным СМИ на форуме.
SNWall — официальная коммуникационная платформа ПМЭФ, которая работает на форуме с 2013 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.