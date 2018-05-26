SNWall назвала РИА Новости самым активным СМИ на ПМЭФ

Логотип сайта Ria.ru в оформлении стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

Логотип сайта Ria.ru в оформлении стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Агентство РИА Новости вновь признано самым активным СМИ по количеству сообщений в социальных сетях на Петербургском международном экономическом форуме, следует из данных официальной коммуникационной платформы форума SNWall.

"РИА Новости по-прежнему лидирует в социальных сетях среди СМИ, освещающих форум. Участники ПМЭФ чаще всего ссылаются именно на РИА, когда публикуют отклики о форуме в своих сетевых аккаунтах", – заявил управляющий партнер агентства SNMG, создателя платформы SNWall Денис Терехов.

В прошлом году РИА Новости также было признано самым активным СМИ на форуме.

SNWall — официальная коммуникационная платформа ПМЭФ, которая работает на форуме с 2013 года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.