В ЦБ напомнили позицию по вопросу признания криптовалют средством платежа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Банк России не рассматривает криптовалюту как платежное средство, но может вернуться к этому вопросу через какое-то время, когда технология докажет свою применимость, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Вопрос по криптовалюте с точки зрения законодательства — по криптовалюте как расчетному и платежному средству — мы все-таки на уровне законодательства не рассматриваем, чтобы его принять. Мы считаем, что это преждевременно, риски все-таки большие", — сказала Скоробогатова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Но это не значит, что через какое-то время, когда мы поймем, что сама технология, само понимание и реальные бизнес-кейсы доказали свою применимость, что мы не вернемся и не внесем каких-то изменений в этой части", — добавила зампред ЦБ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.