В ЦБ напомнили позицию по вопросу признания криптовалют средством платежа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Банк России не рассматривает криптовалюту как платежное средство, но может вернуться к этому вопросу через какое-то время, когда технология докажет свою применимость, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Но это не значит, что через какое-то время, когда мы поймем, что сама технология, само понимание и реальные бизнес-кейсы доказали свою применимость, что мы не вернемся и не внесем каких-то изменений в этой части", — добавила зампред ЦБ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.