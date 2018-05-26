На Северном Кавказе хотят создать аналог Booking.com

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Необходимо создать электронную базу данных, которая по аналогии с Booking.com будет включать в себя всю информацию об отдыхе в регионах Северного Кавказа России и возможности бронирования гостиниц, машин, ресторанов, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) замглавы Минкавказа Ольга Рухуллаева.

"Планируется создать электронную платформу, которая станет единой базой данных по аналогии с Booking.com, где люди смогут получить объективную информацию о качестве сервиса, о том, куда они могут поехать, забронировать все, что необходимо. Мы хотим, чтобы это был удобный инструмент и для отдыхающих, и для органов управления", — сказала Рухуллаева.

По словам замминистра, такой единый центр информации может включить систему проката на Северном Кавказе автомобилей. Чтобы можно было взять машину, к примеру, в Минводах, а оставить потом в случае необходимости в Махачкале.

"В перспективе мы даже хотим, чтобы эта платформа стала системой рейтинга мест размещения и сервиса. Мы сами разработаем и будем присваивать рейтинг, чтобы места размещения тянулись и хотели туда попасть. Соответственно это будет стимулировать их к дальнейшему развитию", — отметила Рухуллаева.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.