Глава "Ростеха" рассказал о работе над мотоциклом проекта "Кортеж"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Мотоцикл проекта "Кортеж" может появиться не ранее 2019 года, заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник (появится в следующем году) на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.