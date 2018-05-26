Путин не советует Западу переходить "красную черту" в отношениях с Россией

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал западные страны не переходить в отношениях с Россией "красную линию". Об этом российский лидер заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного форума.

В частности, президент указал на необходимость уважения интересов России.

"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны. Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", — сказал Путин.

Также президент добавил, что именно западные государства поддержали государственный переворот на Украине и не дали оппозиции прийти к власти демократическим путем.

"Ведь были же у власти так называемые прозападные политики, в лице господина Ющенко и Тимошенко. Нет, надо было с помощью силы вооруженный переворот устроить. Ну зачем?" — посетовал Путин.

На Украине в начале 2014 года произошел госпереворот, в результате которого новые власти страны объявили курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Тем не менее, на данный момент и в Евросоюзе, и в Североатлантическом альянсе заявляют, что Киев не готов к вступлению ни в один из блоков.