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Петербургский международный экономический форум

Путин не советует Западу переходить "красную черту" в отношениях с Россией

01:2226.05.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал западные страны не переходить в отношениях с Россией "красную линию". Об этом российский лидер заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного форума.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Беременная, а не больная экономика, и другие высказывания Путина на ПМЭФ

В частности, президент указал на необходимость уважения интересов России.

"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны. Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", — сказал Путин.

Также президент добавил, что именно западные государства поддержали государственный переворот на Украине и не дали оппозиции прийти к власти демократическим путем.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава МВФ заявила о необходимости пересмотра антироссийских санкций

"Ведь были же у власти так называемые прозападные политики, в лице господина Ющенко и Тимошенко. Нет, надо было с помощью силы вооруженный переворот устроить. Ну зачем?" — посетовал Путин.

На Украине в начале 2014 года произошел госпереворот, в результате которого новые власти страны объявили курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Тем не менее, на данный момент и в Евросоюзе, и в Североатлантическом альянсе заявляют, что Киев не готов к вступлению ни в один из блоков.

Второй день работы ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".Участники во время панельной дискуссии Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГерман Греф по традиции провел деловой завтрак Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума-2018.Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка России в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Герман Греф по традиции провел деловой завтрак Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время панельной дискуссии "Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?".Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время панельной дискуссии "Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦентральным событием второго дня форума станет пленарное заседание, в котором примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также глава МВФ Кристин Лагард.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центральным событием второго дня форума станет пленарное заседание, в котором примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также глава МВФ Кристин Лагард.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезидент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в радиостудии Sputnik на площадке VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко (справа) в радиорубке Sputnik на площадке VII международного форума Арктика: настоящее и будущее
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в радиостудии Sputnik на площадке VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд компании "Уралкалий" на Петербургском международном экономическом форуме.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд компании "Уралкалий" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме.Стенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме.Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс (справа) на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Франции на Петербургском международном экономическом форуме.Стенд Франции на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Франции на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер во время делового завтрака Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума.Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер во время делового завтрака Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер во время делового завтрака Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГубернатор Оренбургской области Юрий Берг на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня".Губернатор Оренбургской области Юрий Берг на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Губернатор Оренбургской области Юрий Берг на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме.Президент Молдавии Игорь Додон (слева) на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Молдавии Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМинистр спорта РФ Павел Колобков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Колобков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр спорта РФ Павел Колобков на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр спорта РФ Павел Колобков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Колобков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГости форума во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".Гости форума во время панельной дискуссии Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гости форума во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор, председатель Правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и генеральный директор швейцарской компании Glencore International, член совета директоров "Роснефти" Айван Глазенберг на Петербургском международном экономическом форуме.Игорь Сечин и Айван Глазенберг на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
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Главный исполнительный директор, председатель Правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и генеральный директор швейцарской компании Glencore International, член совета директоров "Роснефти" Айван Глазенберг на Петербургском международном экономическом форуме.
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