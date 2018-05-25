Задорнов назвал условие для укрепления рубля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Рубль будет укрепляться, если не будет внешних шоков, например резкого падения цены нефти, уверен глава группы "Открытие", экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов.

"Если не будет никаких новых санкций, не будет резкого падения цены на нефть — а от сегодняшних уровней какое-то снижение может произойти — то рубль все-таки несколько укрепится дальше", — сказал Задорнов в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. "Но в принципе бюджет профицитный, инфляция остается на низких значениях. Нет никаких причин для ослабления рубля", — добавил банкир.

Он отметил, что в случае если все же происходит ослабление национальной валюты из-за внешних шоков, как это случилось в апреле после введения США санкций против ряда российских компаний, то у ЦБ РФ достаточно ограниченный набор инструментов для поддержки рубля.

"ЦБ не мог этого сделать (провести валютные интервенции — ред.), потому что ЦБ четко придерживается свободного плавания рубля. И он абсолютно прав. Как только ЦБ начнет вмешиваться какими-то валютными интервенциями даже в такие колебания, это сразу подорвет доверие к его политике. Поэтому ЦБ не должен проводить никаких интервенций. У него есть политика ставок, и он управляет фактически инфляцией, денежным предложением через ставку, а не через курс. Поэтому ЦБ здесь действует фактически единственным возможным способом", — отметил Задорнов.

В то же время он предупреждает, что доллар из-за политики Федеральной резервной системы США, от которой аналитики в этом году ожидают четыре повышения ставки, и роста американской экономики будет укрепляться против всех мировых валют.

"Мы последние два месяца испытываем перелом отношения к доллару. Мы понимаем, что доллар будет дальше укрепляться против всех валют — различные валюты развивающихся рынков уже потеряли от 3 до 7 процентов своей стоимости. При этом рубль в минимальной степени обесценивался благодаря высокой цене на нефть", — указал Задорнов.