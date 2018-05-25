Путин не намерен занимать пост президента более двух сроков подряд

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что не планирует участвовать в президентских выборах более двух раз подряд. Об этом он рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в ходе Петербургского международного экономического форума.

Одна из участниц встречи поинтересовалась политическим будущим российского лидера. Он ответил, что всегда строго придерживается Конституции.

"В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все", — отметил он.

Путин заявил, что намерен придерживаться этого правила и в будущем.

Предложение из Чечни

В этом месяце парламент Чечни внес на рассмотрение в Госдуму поправки к Основному закону страны, которые предполагали продление полномочий президента до трех сроков подряд. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у действующего президента Владимир Путина "нет альтернативы".

Авторы законопроекта заявили, что данная поправка не несет угрозы демократическим основам государства и дает возможность гражданам самим определять будущее страны.

В Совете Федерации эту идею не поддержали. "Я не вижу необходимости внесения таких изменений. Нельзя каждый раз менять конституцию, когда этого захочется, недопустимо. Мы приняли основной закон и должны ему соответствовать", — заявила РИА Новости зампред комитета верхней палаты по конституционному законодательству Елена Афанасьева. В случае, если депутаты чеченского парламента уверены в необходимости подобных мер, сенатор предложила им инициировать всенародный референдум.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об увеличении числа сроков, в течение которых один человек может занимать пост Президента России более двух сроков подряд, не стоит на повестке дня Владимира Путина.

Владимир Путин 18 марта 2018 года победил на президентских выборах в четвертый раз. Первые его два срока пришлись на 2000-2008 годы. На посту главы государства его сменил Дмитрий Медведев, который занимал эту должность с 2008 по 2012 год. В 2012 году победу на выборах вновь одержал Путин.