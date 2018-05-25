Мединский оценил реализацию майских указов в сфере культуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Для решения масштабных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в культурной сфере может потребоваться дополнительное финансирование, об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Владимир Путин 7 мая нынешнего года подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В частности, в нем содержится ряд поручений в сфере культуры. По словам Мединского, в 2018 году бюджет Минкультуры РФ на реализацию ряда программ составляет 99,7 миллиарда рублей.

"Однако президентом РФ в указе от 7 мая 2018 года … поставлены новые масштабные задачи, которые потребуют не только концентрации имеющихся ресурсов, но и выделение дополнительного финансирования", — сказал министр.

Он отметил, что доходы федеральных учреждений культуры растут, и полученные средства также направляются на поддержку отрасли. По его словам, в рамках существующего бюджета в нынешнем году планируется, в частности, открыть 378 кинозалов, осуществить поддержку театров малых городов и детских театров, отремонтировать 400 домов культуры.