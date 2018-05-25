Чижов рассказал о работе по возобновлению встреч Россия-ЕС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Работа по возобновлению встреч РФ-ЕС в различных форматах идет, но для проведения саммита на высшем уровне нужно содержание, которого пока нет, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Чтобы ставить вопрос об очередной встрече на высшем уровне, надо реанимировать все остальные уровни", — сказал Чижов РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Он напомнил, что в прошлом году состоялось пять встреч между руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. "Мы над этим работаем", — отметил постпред.

"Для высшего уровня нужно содержание. О каком содержании сейчас можно говорить, когда значительная часть двусторонних форматов заморожена в ЕС", — сказал Чижов. "Не мы их (отношения) замораживали, не нам их размораживать. Но когда это произойдёт — они будут знать, где нас найти", — заключил постпред РФ при ЕС.

"Он (президент Франции Эммануэль Макрон) сказал (выступая на пленарном заседании ПМЭФ) важное слово, и слово это "суверенитет", которого он раньше не произносил", — отметил Чижов. Он напомнил, что до этого Макрон "недели и месяцы в основном говорил о реформе Евросоюза, реформе Еврозоны, укреплении интеграционных начал".

В то же время Чижов не ждет от Франции активных действий в плане налаживания диалога Совета Европы и РФ. "Проблема не во Франции и странах-членах Совета Европы, а в ПАСЕ. Совет Европы состоит из двух структур – Комитет министров, где мы продолжаем работать, и Парламентская ассамблея, где известные проблемы у наших парламентариев", — отметил Чижов. Что касается слов Макрона о важности сохранения РФ в Совете Европы, то Чижов заявил, что не усматривает в этом "ничего противоестественного".