Володин заявил, что депутаты должны сами принимать решение о месте отдыха

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Каждый депутат должен сам решать, нужно ли ему отдыхать в странах, ведущих недружественную политику в отношении России, на основе этого делают свои выводы избиратели, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на полях ПМЭФ в интервью каналу "Россия 1".

Ранее бизнес-сообщество предложило российским чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в "санкционных" странах, за нарушение этой нормы госслужащих предлагается увольнять, следует из инициативы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", направленной на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Володина.

"Мне кажется, сам депутат должен для себя решить, зачем ему ехать в страну, которая недружественна к нашей стране. Для чего иногда запрещать те вещи, которые совершенно очевидны? Вы считаете, что у нас есть депутаты, которые поедут отдыхать в страну, которая вводит санкции? А если и поедет, избиратели, надеюсь, сделают выводы", — сказал Володин.