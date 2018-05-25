Россия готова рассчитываться с другими странами в нацвалюте, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Россия готова рассчитываться с иностранными партнерами в рублях, ЦБ РФ сможет выработать механизм свободной конвертации, заявил президент России Владимир Путин.

"Тенденции очень хорошие. Рубль, по сути, сегодня полностью конвертируемая валюта. Давайте будем рассчитываться в рублях. Мы за, мы можем выработать такой механизм свободной конвертации в иены, евро, доллар. Это все, точно совершенно, можно продумать, нам над этим нужно только поработать. Я думаю, что вместе с Центральным банком мы эту проблемы точно решим", — сказал Путин, отвечая на вопросы участников пленарной панели "Бизнес-диалог Россия-Япония" в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.