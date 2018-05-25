Володин призвал с умом реагировать на санкции

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия должна с умом реагировать на санкции, противостоять им, но создать условия для развития своей экономики, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Конечно, нам необходимо реагировать с умом, с одной стороны — противостоять всем этим вызовам и атакам, а с другой стороны – сделать все для того, чтобы бизнес себя чувствовал спокойно, уверенно, чтобы развивалась наша экономика", — сказал Володин на полях ПМЭФ в эфире телеканала "Россия 1".

Политик отметил, что чем сильнее будет Россия, тем больше самых разных претензий ей будут предъявлять на мировой арене.

"И в этом показатель нашего развития", — добавил он.