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Петербургский международный экономический форум

Саид Гуцериев: ритейл постепенно уходит в онлайн

19:5125.05.2018
(обновлено: 19:54 25.05.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБизнесмен Саид Гуцериев на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018Бизнесмен Саид Гуцериев на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Российский ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) находится в процессе объединения бизнеса с сетью "Эльдорадо", которую в апреле купила у своего основного акционера. О планах развития объединенной компании и специфике ведения бизнеса в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал член совета директоров "Сафмар" и председатель совета директоров "М.Видео" Саид Гуцериев. Беседовал Антон Мещеряков.

— В конце апреля "М.Видео" закрыла сделку по покупке сети "Эльдорадо". На какой стадии находится объединение компаний?

— Юридически это произошло. Сейчас идет объединение компаний в один баланс. Это долгий процесс, мы должны объединить всю IT-систему, складировать весь товар вместе.

— Рассматриваете ли вы возможность других приобретений?

— На данный момент у нас достаточно много работы по интеграции двух компаний на один баланс. Это займет примерно еще от шести до девяти месяцев, но мы видим, что к концу года мы будем заканчивать этот процесс. Но если будут интересные предложения на рынке — почему нет. Этот бизнес работает только при большом масштабе. Когда у тебя есть бизнес с выручкой 20 миллиардов рублей — тяжело зарабатывать деньги в этом бизнесе. Когда у тебя бизнес в 300 миллиардов, и ты добавляешь туда 20 или 30 миллиардов — эта дополнительная выручка тебе всегда принесет деньги.

У нас нет регионов, где больше 50% выручки, кроме, по-моему, после сделки с "Эльдорадо" была Архангельская область и Дагестан, где мы по договоренности с ФАС постепенно закрываем магазины. Все идет своим чередом.

— Рассматриваете ли вы возможность проведения SPO после завершения объединения компаний?

Участники Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Татарстан и X5 Retail Group будут развивать инновации для ритейла

— Да, такие планы были. Для покупки обеих компаний мы использовали какую-то сумму долга, так что какие-то планы были — может быть, в будущем продать миноритарную долю, которая даст нам возможность погасить часть долга.

Если мы заходили в компанию по одной цене, мы сегодня получили более 120 миллионов долларов дополнительной EBITDA через синергию. Это дает компании стоимость, мы уже оцениваем более чем в 3-3,5 миллиарда долларов.

— В случае продажи акций вы хотели бы сохранить у себя контрольный пакет?

— Стратегия группы такова, что мы почти во всех активах как стратегические инвесторы владеем более 50% акций. В этом бизнесе у нас также есть желание оставить более 50%.

— Планируется ли изменение дивидендной политики?

— Любой акционер хочет выплат дивидендов. Мы будем смотреть по ситуации, есть кредитные обязательства перед основным банком. Но в будущем мы не исключаем и дивидендов. Мы не уверены, но со следующего года компания будет иметь достаточный денежный поток, чтобы обслуживать все проценты, гасить тело кредита в соответствии с графиком и, соответственно, выплачивать дивиденды.

— Несколько вопросов о планах развития "М.Видео". Планируете ли вы выходить в новые регионы?

Виды Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
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— Мы уже присутствуем в очень многих регионах, от Калининграда до Владивостока. Мы смотрим на развитие в других регионах, и в том числе в других форматах магазинов. На сегодняшний день наш формат магазинов — 1-2 тысячи квадратных метров, но мы понимаем, что постепенно рынок уходит в планшеты, в телефоны. В онлайн в том числе. Мы рассматриваем различные варианты новых форматов магазинов, от 60 до 600 квадратных метров. К примеру, наша новая концепция m_mobile, где будет больше медиа-продуктов — телефоны, планшеты, ноутбуки. Но и другие форматы тоже.

— Планируете ли развивать свою сеть в СНГ?

— У нас есть много задач на ближайшие год-полтора. У нас есть модель, которую мы бы могли развивать в других регионах. Наверное, если начинать, это будут, возможно, страны СНГ. Но это все среднесрочная перспектива.

— Некоторое время назад "М.Видео" сообщала о ведении переговоров с китайской Alibaba по возможным вариантам сотрудничества. Продолжаются ли эти переговоры?

— Мы ведем переговоры с разными игроками, в том числе и с Alibaba. В чем наш плюс: у нас есть логистическая инфраструктура, мы присутствуем в офлайн-ритейле, а мы видим, что многие онлайн-ритейлеры переходят частично в офлайн. Эта так называемая омни-модель наиболее эффективна на этом рынке. Так что мы обсуждали и с Alibaba потенциальное сотрудничество, маркетирование китайских товаров, может быть, и других направлений. Мы с ними общались, общаемся. Это текущая работа.

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