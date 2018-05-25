САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ПМЭФ-2018 беспрецедентным, по его словам, форум дает важный сигнал политическим элитам, бизнесу и гражданам.

"Мне кажется, что сегодняшний форум беспрецедентен по международной повестке, по присутствию лидеров. Это один из самых представительных форумов за всю историю Санкт-Петербургского экономического форума….И тот сигнал, который идет от этого форума — это сигнал политическим элитам, и бизнесу, и простым гражданам. И это очень-очень важный сигнал", — сказал Собянин журналистам в пятницу.

Мэр отметил изменение интонаций и другой подход международных лидеров к сотрудничеству с Россией. "Мне кажется, приходит полное понимание и осознание, что нужно пересмотреть тот санкционный климат, который сложился в последнее время, перевести его на сотрудничество с Россией, и это очень важно в том числе и для Москвы, потому что Москва — открытый город", — отметил Собянин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.