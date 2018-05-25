Путин ответил на вопрос о переизбрании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что твердо придерживается положений Конституции РФ и не пойдет на третий президентский срок.

На встрече с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств одна из участниц, задавая вопрос, напомнила о словах Путина о том, что он сможет покинуть пост президента в конце его срока.

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем", — сказал Путин в ответ.