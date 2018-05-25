Орешкин рассказал, как будет формироваться новый макропрогноз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Новый среднесрочный макроэкономический прогноз будет формироваться, исходя из прогноза цены на нефть около 60 долларов за баррель, завил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ.

"Да, конечно, по этому году она точно будет приведена в соответствие с той динамикой, которая происходит. В целом, я думаю, в трехлетней перспективе мы будем опираться на цены, близкие к форвардной кривой. Сейчас в пяти-шестилетней перспективе форвардная кривая у нас в районе 60 долларов за баррель", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос, будет ли Минэкономразвития пересматривать прогноз по цене на нефть на этот год и ближайшую трёхлетку.