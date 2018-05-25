Зампредседателя КНР считает, что его страна может многому научиться у США

С.- ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Китай может многому научиться у США, которые являются мировой державой номер один, заявил зампредседателя КНР Ван Цишань.

"Очень много чему нам надо учиться у Америки, поскольку Америка — это единственная супердержава мира. Несмотря на "мягкую" силу, они все равно номер один, это самая крупная развитая страна. Китай — самая крупная развивающаяся страна, вторая экономика по объему, мы должны сотрудничать, и мы хорошо знаем это",- заявил Ван Цишань на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.