КЕМЕРОВО, 25 мая — РИА Новости. Власти Кемеровской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились об участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) в разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года, сообщает в пятницу пресс-служба региональной администрации.

"Агентство стратегических инициатив примет участие в разработке стратегии развития Кузбасса. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев и генеральный директор Автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерении сотрудничать в целях улучшения инвестиционного климата", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение нацелено на развитие социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в малом и среднем предпринимательстве и в социальной сфере, в том числе через реализацию общественно значимых проектов и инициатив на территории Кемеровской области.

Комментируя подписанное соглашение, Сергей Цивилев сообщил, что Агентство примет самое непосредственное участие в разработке стратегии социально-экономического развития Кемеровской области, рассчитанной до 2035 года. По данным региональных властей, в ближайший месяц специалисты агентства приедут в Кузбасс и будут содействовать включению в стратегию "лучших, самых передовых практик, которые уже успешно реализуются в других регионах".

Ранее власти Кузбасса пригласили к участию в разработке стратегии местных угольщиков, металлургов, железнодорожников, энергетиков, экспертов. Кроме того, будет учитываться общественное мнение: в регионе запустили специальный сайт, на котором жители могут принять участие в опросах, изложить свои идеи и предложения по включению значимых, на их взгляд, проектов в стратегию.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.