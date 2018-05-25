Кубань представит свой экономический потенциал бизнесу в Берлине

КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Краснодарский край представит свой экономический потенциал немецкому бизнесу в Берлине, сообщила пресс-служба администрации региона.

Предстоящую бизнес-миссию губернатор края Вениамин Кондратьев обсудил в ходе встречи с руководством Восточного комитета германской экономики Вольфгангом Бюхеле и Михаэлем Хармсом на Петербургском международном экономическом форуме-2018. Как поясняют краевые власти, бизнес-миссия организована для информирования потенциальных иностранных инвесторов о приоритетных направлениях экономики региона и ознакомления с условиями ведения бизнеса.

"По приглашению немецкой стороны Кубань готовится представить свой экономический потенциал в Берлине", – говорится в сообщении. По словам губернатора, регион заинтересован в расширении сотрудничества. "Уверен, после презентации у нас появятся новые партнеры, и это станет следующим шагом в развитии наших отношений", – сказал Кондратьев.

Как отметил губернатор, между Краснодарским краем и Германией установлены тесные взаимоотношения, которые будут только укрепляться. По его словам, на территории региона уже зарегистрировано 18 предприятий с иностранным капиталом из Германии. В качестве примера губернатор назвал компанию "Клаас", которая 15 лет успешно работает в регионе, а уровень локализации превышает 60%. Более того, несколько лет техника, сделанная на краснодарском заводе, экспортируется за рубеж.

По мнению губернатора, таких предприятий должно становиться больше. "Это пример того, как надо заниматься бизнесом. В Германии для нас принципиально важно будет увидеть структуру малого и среднего бизнеса изнури и применить это на практике", – пояснил Кондратьев. Он также выразил уверенность в том, что в ходе бизнес-миссии будут найдены новые точки роста между немецким и кубанским предпринимательством.

Как уточняют краевые власти, в состав делегации войдут представители органов власти и предприятий, представляющих ключевые секторы экономики Краснодарского края. Иностранным партнерам в интерактивной форме будут представлены инвестпроекты в отрасли машиностроения, ТЭК, строительства, транспорта, пищевой промышленности, туризма, инвестиционной и банковской сферах. В рамках мероприятия пройдут B2B и B2G встречи, а также дегустация вин от ведущих виноделов Краснодарского края.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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