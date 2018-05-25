Хантсман прокомментировал российский закон о контрсанкциях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман, комментируя российский закон о контрсанкциях, заявил, что нужно говорить не об ограничительных мерах, а о проблемах, из-за которых они были введены.

Во вторник Госдума приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Документ, инициированный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

"Нежели чем говорить о контрсанкциях, нам следует говорить о тех причинах, из-за которых эти санкции были введены. Мы четко говорим: дорога к улучшению отношений и снятию санкций лежит через Украину. Россия должна выполнять свои обязательства по минским соглашениям и прекратить продолжающееся насилие на юго-востоке Украины", — сказал посол в кулуарах ПМЭФ.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.