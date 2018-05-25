Эксперт назвал составляющие для реализации майского указа

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Обновление региональных команд, о котором заявил президент РФ Владимир Путин, станет необходимой силой для прорыва, а также реализации нового майского указа и послания главы государства, считает политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.
Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что линию на качественное обновление региональных команд надо продолжить. По словам главы государства, именно на этом уровне формулируется "новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия граждан в самоуправлении, в решении повседневных задач".
"Это обновление, которое необходимо для реализации среднесрочных и долгосрочных целей развития, конкретно зафиксированных в новом майском указе. Региональные команды прорыва – хороший термин", — сказал Зудин.
Здесь эксперт отмечает логику развития двух больших управленческих контуров. Первый хорошо известен – это совместная деятельность президента и правительства. Второй контур, отмечает Зудин, возникает "буквально на наших глазах" и является "принципиально необходимым для развития нашей страны". Этот контур "постепенно выстраивается, синхронизируется" с работой первого управленческого контура.
По его мнению, правительство само по себе – "только одно из условий реализации масштабных задач, поставленных в новом майском указе". "А вторым является как раз формирование этого второго управленческого контура, составной частью которого становятся новые региональные управленческие команды", — заключил Зудин.