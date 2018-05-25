Эксперт назвал составляющие для реализации майского указа

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Обновление региональных команд, о котором заявил президент РФ Владимир Путин, станет необходимой силой для прорыва, а также реализации нового майского указа и послания главы государства, считает политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что линию на качественное обновление региональных команд надо продолжить. По словам главы государства, именно на этом уровне формулируется "новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия граждан в самоуправлении, в решении повседневных задач".

"Это обновление, которое необходимо для реализации среднесрочных и долгосрочных целей развития, конкретно зафиксированных в новом майском указе. Региональные команды прорыва – хороший термин", — сказал Зудин.

Кроме того, полагает аналитик, слова президента проясняют "перспективу повестки нового президентского срока". "Эта повестка гораздо шире параметров нового правительства", — добавил он.

Здесь эксперт отмечает логику развития двух больших управленческих контуров. Первый хорошо известен – это совместная деятельность президента и правительства. Второй контур, отмечает Зудин, возникает "буквально на наших глазах" и является "принципиально необходимым для развития нашей страны". Этот контур "постепенно выстраивается, синхронизируется" с работой первого управленческого контура.

"Составной частью этого второго управленческого контура и является качественное обновление региональных управленческих команд, которые будут работать, опираясь на новые критерии эффективности, качества и компетенции, а также в открытом режиме взаимодействия с общественными акторами, как с бизнесом, так и со структурами гражданского общества. Это принципиально новый шаг", — считает собеседник агентства.

По его мнению, правительство само по себе – "только одно из условий реализации масштабных задач, поставленных в новом майском указе". "А вторым является как раз формирование этого второго управленческого контура, составной частью которого становятся новые региональные управленческие команды", — заключил Зудин.

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