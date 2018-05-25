Кудрин назвал одно из обязательных условий для развития России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Главы Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал открытость обязательным условием для развития России.

"Большой акцент на открытости миру в повестке пленарки на ПМЭФ, в том числе в речи президента. Открытость — обязательное условие развития для России", — отметил Кудрин в своем микроблоге Twitter

Ранее Кудрин на ПМЭФ сравнил новое правительство РФ с тигром, который готовится к прыжку. По его словам, в майском указе президента даны очень амбициозные задачи, а правительство перед реализацией этих задач выжидает, как на них ответить.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.