Иран выполняет все обязательства по ядерной сделке, заявил Путин

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Иран пошел на многие компромиссы и выполняет все свои обязательства по ядерной сделке, их не за что наказывать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.

"Мы поддержали все, что вырабатывалось международным сообществом для того чтобы убедить иранских партнеров выйти на известные договоренности. Надо отдать им должное — они пошли на многие компромиссы и сегодня все свои обязательства выполняют", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это подтверждено МАГАТЭ. "Иран, по данным МАГАТЭ, выполняет свои обязательства. За что же их наказывать? Я этого не понимаю", — добавил глава государства.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.