С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в РФ в результате цифровизации госуправления может быть сокращено 30% чиновников.

"У нас каждое министерство запрашивает похожую информацию. каждое министерство проходит выдачу какой-то лицензии, гарантии, предписания. То есть нам нужно ряд функций соединить, чтобы по сути было меньше таких функций, таких диалогов. На этом пути, я уверен, мы сократим количество государственных функций и точек, в которые нужно обращаться", — сказал Кудрин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В результате, по нашей оценке, расчету, 30% чиновников может быть сокращено за счет такой оптимизации на основе цифровизации", — добавил он.

В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика", решив последовательно внедрять "цифру" во все области жизни — в предпринимательство, в госуправление, в социальную сферу, в городское хозяйство.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.