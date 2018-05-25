Свердловский губернатор и глава "Роснефти" договорились о сотрудничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" Игорь Сечин договорились о развитии двусторонних партнерских отношений, сообщает в пятницу департамент информационной политики губернатора.

"Глава региона и руководитель одной из крупнейших нефтегазовых компаний 25 мая на полях ПМЭФ-2018 подписями закрепили намерения о реализации инвестиционных проектов и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории Свердловской области, а также намерения об укреплении платежной дисциплины в сфере поставок природного газа", — говорится в сообщении.

Так, речь идет об инвестпроектах "Роснефти" или дочерних организациях компании, направленных на обновление объектов ЖКХ в муниципалитетах Свердловской области, в том числе о строительстве и модернизации газовых котельных, распределительных газопроводов, о техприсоединении объектов капитального строительства к газораспределительным сетям. Правительство Свердловской области, со своей стороны, берет на себя обязательства по оказанию необходимого содействия при реализации таких планов, уточняет департамент.

На территории Свердловской области НК "Роснефть" представлена компаниями "Регионгаз-инвест" и "Уралсевергаз".

"Круг наших взаимных интересов широк. Это не только совместная работа по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, но и расширение сотрудничества крупнейшей мировой нефтяной компании с предприятиями Свердловской области. Сегодня наши заводы поставляют нефтяным компаниям, входящим в состав "Роснефти", буровое оборудование, трубы, насосы и другую продукцию. Наши производители заинтересованы в продолжении и в наращивании объемов такой работы", – приводятся в сообщении слова Евгения Куйвашева.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.