Свердловский губернатор и глава "Роснефти" договорились о сотрудничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" Игорь Сечин договорились о развитии двусторонних партнерских отношений, сообщает в пятницу департамент информационной политики губернатора.
Так, речь идет об инвестпроектах "Роснефти" или дочерних организациях компании, направленных на обновление объектов ЖКХ в муниципалитетах Свердловской области, в том числе о строительстве и модернизации газовых котельных, распределительных газопроводов, о техприсоединении объектов капитального строительства к газораспределительным сетям. Правительство Свердловской области, со своей стороны, берет на себя обязательства по оказанию необходимого содействия при реализации таких планов, уточняет департамент.
На территории Свердловской области НК "Роснефть" представлена компаниями "Регионгаз-инвест" и "Уралсевергаз".
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