Макрон хочет, чтобы Россия осталась в Совете Европы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Франция хочет, чтобы Россия осталась в составе Совета Европы, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Я хотел бы, чтобы Россия осталась в рамках Совета Европы. Я хочу, чтобы по многим вопросам – экономическим, социальным и в области обороны – наш стратегический диалог обрел новую динамику", — сказал Макрон на пленарной сессии ПМЭФ.

В 2014–2015 годах российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение.

В конце июня прошлого года конфликт Москвы и Страсбурга еще более обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы в 2017 году и не заплатила пока ничего в этом году до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

ПАСЕ признала в начале весенней сессии, что из-за отказа Москвы платить свой взнос и возращения Турции в обычные плательщики в бюджете СЕ образовался дефицит в 18 миллионов евро. Уходящий генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд предупредил, что если Россия не выплатит взнос, уставной орган организации — Комитет министров — может принять в ее отношении меры.