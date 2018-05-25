Путин заявил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пренебрежение правовыми нормами могут стать причиной кризиса, с которым мир еще не сталкивался, заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки. Это аксиома деловой практики", — напомнил российский лидер.

В глобальном масштабе такое поведение государств — особенно центров силы — чревато самыми негативными, если не разрушительными, последствиями, предупредил Путин.

"Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался", — сказал президент.

Путин призвал строить экономику доверия.

Новые формы протекционизма

Еще одной угрозой стабильности мировой экономики являются новые формы протекционизма, отметил российский президент.

Общая ответственность

"Если прежде в ходу были классические формы протекционизмы, что, конечно, тоже вызывало сожаление, но все-таки: такие, как дополнительные импортные пошлины, технические требования или скрытые субсидии, то сегодня речь идет о новом издании протекционизма — об использовании очевидно надуманных предлогов, о ссылках якобы на интересы национальной безопасности. Для чего? Для подавления конкурентов или вымогательства уступок", — сказал он.

Ответственность за общее мировое будущее лежит на каждом государстве, особенно на странах с ведущей экономикой, напомнил Владимир Путин. Он призвал относиться с уважением другим странам и партнерам.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.



"Свои интересы можно продвигать по-разному: либо игнорируя других, либо уважая своих партнеров. Понимаю, что современный мир взаимосвязан, а страны взаимозависимы. И на каждом государстве, особенно на крупных, ведущих экономиках мира, лежит колоссальная ответственность за общее будущее", — заключил президент.