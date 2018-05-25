Голикова на ПМЭФ попробовала сыр "Новичок"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Подмосковный сыровар Олег Сирота в пятницу на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) угостил сыром "Новичок" вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Голикова в пятницу приняла участие в переговорах на стенде Ассоциации инновационных регионов России на ПМЭФ. После короткого ее интервью журналистам к ней подошёл сыровар и предложил попробовать фермерского сыра.

"Экспортное название у сыра будет "Новичок", — заявил Сирота вице-премьеру.

Голикова также попробовала безлактозный сыр, вымоченный в крымском красном сухом вине, изготовленном виноделом Павлом Швецем. На вопрос вице-премьера о стоимости фермер сказал, что фермерский экологический сыр, он везде дорогой, например в Германии он стоит от 20 евро. В России, по словам сыровара, его цена начинается от 800-1500 рублей за головку сыра.

Название "Новичок" стало популярным после инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ранее в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) РИА Новости рассказали, что в марте-апреле получили пять заявок на регистрацию торгового знака "Новичок", которые касаются алкогольной и безалкогольной продукции, фармацевтических изделий.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.