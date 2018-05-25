﻿Матвиенко не поддержала запрет чиновникам отдыхать в "санкционных" странах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила против законодательного запрета госслужащим отдыхать в странах, которые ввели санкции против России, отметив, что это вопрос этики.

"Я против всех запретов неумных, непродуманных. И вообще, надо заканчивать с запретительной практикой. Нужно развивать практику развития, а не практику ограничения. Это вопрос этики", — сказала спикер в пятницу в эфире телеканала "Россия 1" на полях Петербургского международного экономического форума.

Она подчеркнула, что никто не может запретить гражданину РФ отдыхать там, где он хочет, эти права гарантированы ему Конституцией. "Это вопрос этики госслужащего, депутата и сенатора. Я надеюсь, что этика у нас будет на высочайшем уровне", — заключила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что бизнес-сообщество предлагает российским чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в "санкционных" странах, за нарушение этой нормы госслужащих предлагается увольнять, следует из инициативы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", направленной на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению представителей российского бизнеса, в недружественных России странах представители государственной власти РФ могут попасть под давление, интерес к ним могут проявить и зарубежные спецслужбы. Предприниматели предлагают прописать все необходимые нормы в законодательстве.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.