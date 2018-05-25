Путину на ПМЭФ подарили сувенир в виде маленького синего петуха

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Президент движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на ПМЭФ подарил российскому лидеру Владимиру Путину сувенир в виде маленького синего петуха, который является неофициальным символом Франции.

"Я бы хотел вам подарить вот этот сувенир", — сказал Гаттаз и вручил Путину маленькую синюю фигурку в виде синего петушка.

Петух – неофициальный символ Франции. Как считают французы, эта птица олицетворяет их национальный характер, а именно: благородство, силу, храбрость, упрямство и гордость.

В свою очередь модератор бизнес встречи, глава РСПП Александр Шохин отметил, что у России и Франции одинаковые цвета в государственном флаге, хоть и идут в разной последовательности.

"В следующий раз, господин Гаттаз, просьба, триколор сделать на этой фигуре. У нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же", — сказал он.

"К петуху можно тогда добавить и орла двуглавого", — отреагировал Путин.

"Промежуточный вариант — двуглавый петух", — пошутил Шохин.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.