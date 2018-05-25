С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что мировая экономика "беременна цифровизацией", и это не болезнь, а нормальное состояние.

"Вот господин Шохин (глава РСПП Александр Шохин — Прим. ред.) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Я здоров", — отметил Путин в ходе панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия — Франция" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, это не болезнь, это нормальное состояние", — продолжил президент РФ.

Шохин со своей стороны пояснил, что об этой "болезни" год назад на одной из панельных дискуссий ПМЭФ сообщил тогдашний вице-премьер Игорь Шувалов. "Теперь понятно, почему его нет в правительстве. Но он недалеко ушел", — в шутку отметил он.

"Господин Шувалов вместе с правительством будет работать в одном из банков развития наших, поэтому он будет востребован", — уточнил Путин.