Россия достигла макроэкономической стабильности, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Россия несмотря на внешние вызовы достигла макроэкономической стабильности, что важно для инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Несмотря на все турбулентные процессы, все-таки, это всем уже хорошо известно, мы добились макроэкономической стабильности, что важно для инвесторов", — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.