Путин назвал Францию давним и надежным партнером России

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Стрельне. 24 мая 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Стрельне. 24 мая 2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Франция является давним и надежным партнером России, ее стремление отстаивать собственный суверенитет высоко ценится Москвой, так как является залогом стабильности в межгосударственных отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном в пятницу.

"Франция — наш традиционный, давний и надежный партнер. Почему говорю надежный? Потому что Франция всегда занимала собственную позицию в мировых делах и всегда стремилась — во всяком случае стремилась — отстаивать свой суверенитет. Мы это высоко ценим", — сказал Путин.

Он отметил, что эта черта высоко ценится во всем мире, так как является залогом стабильности, а в межгосударственных делах и в экономике стабильность, по словам Путина, особенно важна.