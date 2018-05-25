Греф прогнозирует "радикальные изменения" в банковском секторе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Банковский рынок ожидают радикальные изменения в ближайшие пять лет: клиенты требуют большей скорости, удаленного обслуживания и комплексных услуг, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"В ближайшие пять лет изменения будут в банковском секторе просто радикальными, и мы видим, что клиент все больше и больше требует от банков скорости, отсутствия физического присутствия при предоставлении услуг и тенденции к предоставлению максимального возможного спектра конечных услуг", — сказал журналистам Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, клиенты хотят не только предоставления денег, как это было раньше, но и других новых услуг.

"Все больше и больше клиентами начинает цениться комплексная услуга, чтобы ему не только не нужно было ходить в банк, но и получив кредитные ресурсы в одном месте получить другие продукты — купить жильё, или ещё что-то сделать", — сказал Греф.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте