В Ростуризме спрогнозировали рост турпотока в Крым

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Турпоток в Крым в связи с открытием 15 мая моста через Керченский пролив по итогам 2018 года увеличится примерно на 20% и превысит 6,5 миллиона человек, прогнозирует руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Мы предполагаем, что турпоток на Крымский полуостров в связи с открытием моста вырастет на 20%. Это примерно миллион посещений. И предполагаем, что по итогам этого года количество туристов, отдохнувших в Крыму, составит более 6,5 миллиона человек", — заявил Сафонов в интервью каналу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам главы Ростуризма, уже сейчас трафик очень большой, причем и в Крым и из Крыма. "Это замечательное, эпохальное, историческое событие для нашей страны", — подчеркнул он.

Ранее в мае Сафонов говорил РИА Новости, что открытие Крымского моста в скором времени приведет к росту инвестиций в туристскую отрасль Республики Крым и к снижению средней стоимости отдыха на полуострове.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>