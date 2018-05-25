Скворцова считает увеличение продолжительности жизни до 80 лет возможным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает возможным достичь уровня продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году.

"Если мы будем просто двигаться вперед, естественно, мы сможем достичь более высоких результатов", — заявила она в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ, отвечая на вопрос об увеличении продолжительности жизни.

Как пояснила Скворцова, ранее при сохранении нынешних темпов роста экономики Минздрав рассчитывал, что в ближайшие годы продолжительность жизни получится увеличить до 76 лет, однако планка была поднята президентом РФ до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

"Я к этому отношусь очень позитивно, потому что, чем выше планка, тем мы вынуждены будем более жестко сконцентрировать наши усилия", — заявила министр.

"В связи с тем, что нам нужно достаточно быстро сделать существенный и качественный скачок, нам надо меньше отвлекаться на какие-то бесконечные обсуждения с кем бы то ни было, нам нужно работать по тем векторам, которые уже сейчас доказали эффективность — вот, что важно", — пояснила она.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.