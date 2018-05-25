Сафонов предположил, как открытие Крымского моста повлияет на пассажирпоток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Снижения пассажиропотока через новый терминал аэропорта Симферополя после открытия Крымского моста не произойдёт, так как размеры нашей страны настолько велики, что приехать на полуостров на автомобиле могут позволить себе далеко не все, сказал РИА Новости в беседе на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Я думаю, что открытие автомобильного движения по Крымскому мосту не приведёт к снижению пассажиропотока через новый терминал аэропорта Симферополя, так как наша страна очень большая. Многие наши сограждане любят путешествовать на автомобилях, но далеко не из всех регионов России можно добраться до Крыма таким образом", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, для кого-то удобнее и даже дешевле добираться в Крым, используя именно авиационный транспорт, тем более, что люди не всегда располагают достаточным запасом времени, чтобы ехать на автомобиле.

"Более того, объемы авиационных перевозок в Крым даже вырастут, благодаря тому, что в 2018 году был сдан в эксплуатацию новый замечательный терминал аэропорта в Симферополе, который способен ежегодно принимать порядка 6 миллионов пассажиров. Надеюсь, что количество рейсов в Крым в этом году увеличится. Я уже был гостем этого аэропорта и сам могу оценить его возможности", — прокомментировал ситуацию Сафонов.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

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