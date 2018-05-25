РАН и Французская академия наук подписали меморандум о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Российская и французские академии наук в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.

Соглашение подписали президент РАН Александр Сергеев и постоянный секретарь французской Академии наук Катрин Брешиньяк.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

По словам Сергеева, нынешнее подписание — это "очень важное событие не только для Франции и России, но и для всего научного европейского пространства".

Нынешний меморандум носит не только рамочный характер — в нем перечислены конкретные направления сотрудничества, которые будут выстраивать ученые обеих стран, отметил глава РАН. "Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы это соглашение работало", — добавил Сергеев.