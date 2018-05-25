Жаров прокомментировал использование Telegram чиновниками после блокировки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Чиновники, которые продолжают пользоваться Telegram после решения суда о его блокировке в РФ, несут личную ответственность, это их выбор, считает глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Некоторые чиновники продолжают пользоваться Telegram, это вопрос личной ответственности и личный выбор каждого чиновника", — сказал Жаров в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"Судебные власти данный ресурс признали запрещенным на территории Российской Федерации, пользоваться им или не пользоваться — это решение каждого человека", — повторил глава ведомства.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки стал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.