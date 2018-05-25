Роскомнадзор был готов к трудной блокировке Telegram, заявил Жаров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Роскомнадзор, принимая решение о блокировке Telegram, понимал, что процесс будет долгим и трудным, но техническое решение будет найдено, заявил глава ведомства Александр Жаров в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"Мы были готовы, что этот процесс будет долгим и трудоемким, потому что понимали архитектуру приложения, понимали команду, с которой мы имеем дело", — сказал Жаров.

"Решение техническое, которое позволяет деградировать работу сервиса, нарастить эту деградацию, оно непростое. Мы понимаем логику программистов приложения Telegram, но я говорю, что процесс будет продолжаться", — подчеркнул глава ведомства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.