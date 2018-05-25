Новак рассказал об исполнении Россией сделки ОПЕК+

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Россия будет исполнять сделку ОПЕК+ на 100% в мае и июне, сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Да, на 100%. Пока никаких решений не принято, мы будем исполнять на 100%", — сказал Новак, комментируя планы на май-июнь.

Он также отметил, что РФ уже близка к 100%-ному исполнению сделки в мае.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.