Жаров обвинил Telegram в попытке спрятаться за "живой щит" из компаний

TELEGRAM ПРЯЧЕТСЯ ОТ РОСКОМНАДЗОРА ЗА ЖИВОЙ ЩИТ ИЗ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ И ДОБРОПОРЯДОЧНЫХ РЕСУРСОВ, С КОТОРЫМИ ХОСТИТСЯ НА ОДНИХ IP — ЖАРОВ

РИА НОВОСТИ