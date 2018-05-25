Новак обсудил с коллегой из Саудовской Аравии ослабление сделки ОПЕК+

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новост. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом возможность ослабления условий соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).

На вопрос, обсуждали ли стороны возможность ослабления условий "венской сделки" с главой минэнерго Саудовской Аравии, Новак ответил утвердительно. "Да, обсуждали", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.