У ЕС нет альтернативы "Северному потоку — 2", заявил Герхард Шредер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Альтернативы газопроводу "Северный поток-2" для ЕС нет, считает председатель управляющего совета оператора этого проекта — Nord Stream 2 AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
Он отметил, что удивлён сопротивлением Еврокомиссии проекту. "В Брюсселе должны рационально подходить к проекту. Аргументов против "Северного потока-2" не существует, они придумываются. За этим сопротивлением стран определённые частные интересы", — сказал Шредер.
"Американское правительство не проявляет солидарности с европейцами, действует в своих экономических интересах, препятствуя реализации "Северного потока-2", — уточнил он. "Мы надеемся, что ЕС найдёт в себе силы отстаивать свои интересы", — сказал он.
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