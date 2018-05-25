У ЕС нет альтернативы "Северному потоку — 2", заявил Герхард Шредер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Альтернативы газопроводу "Северный поток-2" для ЕС нет, считает председатель управляющего совета оператора этого проекта — Nord Stream 2 AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

"У Европы нет особой альтернативы, покрыть эти объёмы (газа — ред.) из других источников невозможно", — сказал Шредер, выступая на деловом завтраке Nord Stream 2 AG в ходе ПМЭФ.

Он отметил, что удивлён сопротивлением Еврокомиссии проекту. "В Брюсселе должны рационально подходить к проекту. Аргументов против "Северного потока-2" не существует, они придумываются. За этим сопротивлением стран определённые частные интересы", — сказал Шредер.

"Американское правительство не проявляет солидарности с европейцами, действует в своих экономических интересах, препятствуя реализации "Северного потока-2", — уточнил он. "Мы надеемся, что ЕС найдёт в себе силы отстаивать свои интересы", — сказал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.