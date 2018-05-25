С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. "Почта России" и ВТБ в ближайшее время завершат сделку, в рамках которой банк предоставит финансирование на строительство 40 логистических центров, сообщил глава "Почты России" Николай Подгузов в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
"Вся эта система (логистическая — ред.) уже спроектирована, точки (их расположения — ред.) определены, идет структурирование непосредственно сделки по финансированию этого проекта со стороны ВТБ. В ближайшее время мы уже объявим о закрытии финансовой части сделки", — сказал Подгузов. Он напомнил, что проект представляет собой трехуровневую логистическую систему: 7 крупных хабов, порядка 10 хабов в городах-миллионниках и 21 логистический центр в областных центрах.
По словам Подгузова, "Почта России" уже приступила к практической реализации проекта. В компании рассчитывают, что создание этой инфраструктуры позволит обеспечить средний срок доставки по РФ на 80% территории в сроки не более чем трое суток. В городах-миллионниках должна быть доставка next day, то есть на это одни сутки должно тратиться. "То есть мы намерены выдерживать рыночные сроки и даже, может быть, задать такую планку по стандартам доставки, которая соответствует общемировым", — отметил Подгузов.
ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.