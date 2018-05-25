С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. "Почта России" и ВТБ в ближайшее время завершат сделку, в рамках которой банк предоставит финансирование на строительство 40 логистических центров, сообщил глава "Почты России" Николай Подгузов в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

В феврале глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ сообщил, что банк готов инвестировать 30 миллиардов рублей в строительство 40 современных логистических центров "Почты России", ведет переговоры по этому проекту с зарубежными инвесторами, в том числе из Китая. Проект может быть реализован в течение ближайших 2-3 лет.

"Вся эта система (логистическая — ред.) уже спроектирована, точки (их расположения — ред.) определены, идет структурирование непосредственно сделки по финансированию этого проекта со стороны ВТБ. В ближайшее время мы уже объявим о закрытии финансовой части сделки", — сказал Подгузов. Он напомнил, что проект представляет собой трехуровневую логистическую систему: 7 крупных хабов, порядка 10 хабов в городах-миллионниках и 21 логистический центр в областных центрах.

По словам Подгузова, "Почта России" уже приступила к практической реализации проекта. В компании рассчитывают, что создание этой инфраструктуры позволит обеспечить средний срок доставки по РФ на 80% территории в сроки не более чем трое суток. В городах-миллионниках должна быть доставка next day, то есть на это одни сутки должно тратиться. "То есть мы намерены выдерживать рыночные сроки и даже, может быть, задать такую планку по стандартам доставки, которая соответствует общемировым", — отметил Подгузов.

Он добавил, что в конце года "Почта" планирует открыть вторую очередь логистического центра "Внуково", где будет предложена, в том числе, услуга фулфилмента, что сделает логистическую услугу сквозной и улучшит качество обслуживания в Московском регионе в части e-commerce. В этом году компания также планирует обновить порядка 10% парка почтовых вагонов. В 2017 году компания обновили порядка 15% автопарка.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.