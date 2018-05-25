Группа ВТБ и "Согаз" подписали соглашение об объединении страхового бизнеса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Группа ВТБ и страховая группа "Согаз" подписали соглашение об объединении страхового бизнеса, которое еще потребует согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Данное соглашение было подписано в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее в пятницу между главой ВТБ Андреем Костиным и председателем правления "Согаза" Антоном Устиновым.

"Мы должны ещё пройти процедуру получения разрешения ФАС", — уточнил Костин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.