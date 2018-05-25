Россия и Финляндия начнут совместное тестирование беспилотных автомобилей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Государственная компания "Автодор", НП "ГЛОНАСС", Агентство транспортной безопасности Финляндии Trafi и Центр технических исследований VTT в рамках ПМЭФ подписали соглашение о проведении трансграничных испытаний "умного" транспорта, сообщили РИА Новости президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко и глава госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах.
"Подписанное соглашение имеет огромный потенциал на международном рынке. Проведение трансграничных испытаний автомобильных сервисов, использующих технологии V2X, будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, снижению заторов, внедрению коммерческих сервисов, а также безопасному движению автомобилей с высокой степенью автоматизации", — отметил Кельбах.
Глава "Автодора" добавил, что в рамках подписанного меморандума будет создана международная рабочая группа, работающая в основном в режиме удаленного доступа, для развития технологий и сервисов для подключенных автомобилей, машин с высокой степенью автоматизации функции управления и беспилотных транспортных средств.
По его словам, эти технологии позволят обеспечить связь между автомобилями на перекрестках с плохой видимостью, уведомлять о неисправностях, предоставлять дорожную и другую информацию. Также автомобили смогут обмениваться друг с другом координатами и значениями скоростей, чтобы избегать заторов. В рамках сотрудничества стороны намерены привлекать российские, финские и другие международные компании, обладающие компетенциями, инфраструктурными и технологическими решениями.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.