Россия и Финляндия начнут совместное тестирование беспилотных автомобилей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Государственная компания "Автодор", НП "ГЛОНАСС", Агентство транспортной безопасности Финляндии Trafi и Центр технических исследований VTT в рамках ПМЭФ подписали соглашение о проведении трансграничных испытаний "умного" транспорта, сообщили РИА Новости президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко и глава госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах.

Меморандум о сотрудничестве предполагает проведение испытаний "умного" транспорта, включая тестирование беспилотных автомобилей, создание и внедрение новых дорожных сервисов, а также разработку навигационных карт высокого разрешения и высокоточное позиционирование. В частности, предлагается начать тестирование технологий связи V2X, посредством которых автомобили смогут взаимодействовать друг с другом, пешеходами, окружающей средой и объектами инфраструктуры.

"Подписанное соглашение имеет огромный потенциал на международном рынке. Проведение трансграничных испытаний автомобильных сервисов, использующих технологии V2X, будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, снижению заторов, внедрению коммерческих сервисов, а также безопасному движению автомобилей с высокой степенью автоматизации", — отметил Кельбах.

Глава "Автодора" добавил, что в рамках подписанного меморандума будет создана международная рабочая группа, работающая в основном в режиме удаленного доступа, для развития технологий и сервисов для подключенных автомобилей, машин с высокой степенью автоматизации функции управления и беспилотных транспортных средств.

"По данным нашей дорожной карты НТИ "Автонет", принятой правительством РФ, отсутствие внедрения систем связи V2X на дорогах общего пользования является одним из основных технологических барьеров, который ограничивает внедрение сервисов, предназначенных для повышения безопасности дорожного движения, повышения эффективности управления дорожным движением и повышения эффективности перевозок", — сообщил, в свою очередь, Гурко.

По его словам, эти технологии позволят обеспечить связь между автомобилями на перекрестках с плохой видимостью, уведомлять о неисправностях, предоставлять дорожную и другую информацию. Также автомобили смогут обмениваться друг с другом координатами и значениями скоростей, чтобы избегать заторов. В рамках сотрудничества стороны намерены привлекать российские, финские и другие международные компании, обладающие компетенциями, инфраструктурными и технологическими решениями.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.