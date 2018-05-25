Силуанов рассказал о планах по завершению налогового маневра в нефтянке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Правительство РФ планирует приступить к завершению налогового маневра в нефтянке начиная с 2019 года, снижать экспортные пошлины, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ.

"Что касается нефтяников, мы планируем завершить так называемый нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины. Вопрос обсуждается в динамике, и вопрос обсуждается в компенсаторных мерах для нефтепереработки. Мы уже приняли решение о снижении акцизов на нефтепродукты уже с 1 июля текущего года, это как первая часть того нефтегазового маневра, который будет реализован со следующего года", — сообщил Силуанов в ходе делового завтра Сбербанка.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.