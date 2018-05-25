Глава "Ростеха" оценил потери от западных санкций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Россия потеряла американский и европейский рынки спортивного стрелкового оружия в связи с попаданием "Рособоронэкспорта" под санкции США, заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на ПМЭФ-2018.

"Рынки, которые мы потеряли – это, прежде всего, американские и европейские, объемы там были небольшие, в основном продавалось спортивное стрелковое оружие производства "Калашников", — сказал Чемезов, отвечая на вопрос о том, какие рынки потеряла Россия из-за попадания "Рособоронэкспорта" под санкции США.

В начале апреля США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала".

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.